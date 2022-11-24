Дана Уайт объяснил, почему Тейшейра не будет драться в титульном бою после травмы Прохазки

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему бразильский ветеран Гловер Тейшейра не будет сражаться за титул в полутяжёлом весе. Тейшейра должен был драться с чехом Иржи Прохазкой на UFC 282, но тот снялся из-за травмы. Теперь за вакантный пояс поединок проведут россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович.
«Мы предложили Гловеру бой с Анкалаевым. По какой-то причине он не хотел его, поэтому нам пришлось двигаться дальше. Мы не сможем провести матч-реванш, и нам действительно повезло, что в карде есть такой парень, как Анкалаев, у которого вторая по продолжительности победная серия в истории полутяжёлого веса. А также есть Блахович, который является бывшим чемпионом. Всё встало на свои места, как это часто бывает. Но это тоже отличный бой, который будет носить статус титульного», – приводит слова Уайта Yahoo Sports.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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