Коста назвал слабые стороны экс-чемпиона UFC Адесаньи как бойца

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста поделился мнением о титульном поединке в среднем весе между соотечественником Алексом Перейрой и представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей. Бой прошёл в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене на турнире UFC 281. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде.
«Это был очень хороший бой. Думаю, Адесанья был немного лучше, чем Алекс. Но да, пара ударов решила исход поединка. В руках у Алекса много силы. Я был счастлив. Был очень рад за Алекса.
У Адесаньи есть проблемы с попаданием. Полагаю также, что он не сильно выносливый. А Алекс стойкий. Необходимо держать дистанцию до конца, а его в итоге подловили. У меня нет прогноза на случай реванша», — приводит слова Косты Bloody Elbow со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
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