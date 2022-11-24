Адвокат Лобова выступил с заявлением после его решения подать в суд на Макгрегора

Дермот Макнамара, адвокат российско-ирландского бойца Артёма Лобова, высказался о решении его клиента подать в суд на экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Напомним, Лобов заявил, что он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve. В прошлом году Конор продал бренд за $ 600 млн. Артём требует проценты с продажи.
«Мой клиент — профессиональный боец, получивший степень магистра в области финансов и рыночной экономики. Мы приняли решение инициировать дело в Высоком суде от его имени, чтобы привести в исполнение соглашение с мистером Макгрегором относительно бренда виски Proper No. Twelve.
Мой клиент был первоначальным создателем и соучредителем концепции запуска этого виски. Поскольку эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении суда, мы не будем давать никаких дальнейших комментариев», — приводит слова Макнамары Bleacher Report со ссылкой на Independent.ie.
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:
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