Усман Нурмагомедов: нас постигнет то, что нам предписано

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся чемпионом Bellator в лёгком весе, высказался о неотвратимости судьбы.



«Нас постигнет только то, что нам предписано. Ничего не случается раньше положенного срока – всё происходит вовремя», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире Bellator 288, Нурмагомедов сражался с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе, бразильцем Патрики Фрейре. Бой завершился победой Усмана единогласным решением (50-45, 50-44, 50-44). Таким образом, Усман завоевал титул в лёгком весе. В активе Нурмагомедова 16 поединков в ММА, в которых он одержал 16 побед, восемь из которых были добыты нокаутами.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: