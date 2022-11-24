Сторона Макгрегора отреагировала на решение Лобова подать в суд на Конора
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Карен Дж. Кесслер, представительница бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявила, что именно её клиент является создателем бренда виски Proper No. Twelve, проценты с продажи которого требует бывший приятель Макгрегора, российско-ирландский боец Артём Лобов.
«Ирландский виски Proper No. Twelve был создан, разработан, брендирован и неустанно продвигался Конором Макгрегором. Любое предположение о том, что истец претендует на Proper No. Twelve, неверно», — приводит слова представительницы Макгрегора TMZ.
Напомним, в прошлом году Макгрегор продал бренд виски за $ 600 млн. Лобов утверждает, что идея марки принадлежит ему, требует проценты с продажи и подал в суд.
Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:
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