Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сторона Макгрегора отреагировала на решение Лобова подать в суд на Конора

Сторона Макгрегора отреагировала на решение Лобова подать в суд на Конора
Комментарии

Карен Дж. Кесслер, представительница бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявила, что именно её клиент является создателем бренда виски Proper No. Twelve, проценты с продажи которого требует бывший приятель Макгрегора, российско-ирландский боец Артём Лобов.

«Ирландский виски Proper No. Twelve был создан, разработан, брендирован и неустанно продвигался Конором Макгрегором. Любое предположение о том, что истец претендует на Proper No. Twelve, неверно», — приводит слова представительницы Макгрегора TMZ.

Напомним, в прошлом году Макгрегор продал бренд виски за $ 600 млн. Лобов утверждает, что идея марки принадлежит ему, требует проценты с продажи и подал в суд.

Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:

Макгрегор — кидала?! Лучший друг подал на Конора в суд Макгрегор — кидала?! Лучший друг подал на Конора в суд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022