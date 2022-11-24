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Альварес рассказал, в каком весе намерен провести следующий бой с Биволом

Альварес рассказал, в каком весе намерен провести следующий бой с Биволом
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес высказался о реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

«Тот же вес [полутяжёлый], больше никаких разговоров. Конечно, я могу победить. Это не вопрос веры. Я знаю, что могу. Сейчас это для меня в приоритете», — приводит слова Альвареса Izquierdazo со ссылкой на La Saga.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае этого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе. Сауль тогда потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Сауль Альварес показал последствия операции после боя с Геннадием Головкиным:

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