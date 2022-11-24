Боец UFC Никита Крылов узнал имя следующего соперника и дату поединка

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов в следующем поединке сразится с американцем Райаном Спэнном. Об этом информирует издание MMA Junkie, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией. Противостояние запланировано на 25 февраля следующего года и будет главным событием спортивного мероприятия.



Крылов в последнем бою, который прошёл в октябре этого года, встречался с представителем Швеции Александром Густафссоном, нокаутировав его в первом раунде.



Спэнн в ноябре этого года проводил поединок с бывшим претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Домиником Рейесом и победил его нокаутом в первом раунде.

Ранее Волкан Оздемир высказался по поводу своего поражения в бою с Крыловым.