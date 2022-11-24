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«Потихоньку». Фрэнсис Нганну показал, как тренирует удары ногами после операции на колене

«Потихоньку». Фрэнсис Нганну показал, как тренирует удары ногами после операции на колене
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как отрабатывает удары ногами во время тренировки.

«Потихоньку возвращаюсь к ударам ногами, это чертовски приятно», — подписал видеозапись Нганну.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, Фрэнсис встречался с французом Сирилем Ганом. Поединок закончился победой Нганну, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. В настоящий момент Фрэнсис восстанавливается после травмы и пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене. У Фрэнсиса были проблемы с крестообразными связками.

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