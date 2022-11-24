«Потихоньку». Фрэнсис Нганну показал, как тренирует удары ногами после операции на колене
Поделиться
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как отрабатывает удары ногами во время тренировки.
«Потихоньку возвращаюсь к ударам ногами, это чертовски приятно», — подписал видеозапись Нганну.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, Фрэнсис встречался с французом Сирилем Ганом. Поединок закончился победой Нганну, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. В настоящий момент Фрэнсис восстанавливается после травмы и пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене. У Фрэнсиса были проблемы с крестообразными связками.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
00:50
-
00:34
-
00:17
- 24 ноября 2022
-
23:48
-
23:19
-
22:55
-
21:50
-
21:27
-
20:35
-
20:02
-
19:48
-
19:14
-
18:37
-
17:44
-
17:29
-
16:51
-
16:28
-
15:16
-
14:32
-
14:25
-
14:23
-
13:17
-
12:48
-
11:54
-
10:24
-
10:12
-
10:08
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
06:52
-
06:42
-
01:23
-
00:51
- 23 ноября 2022
-
23:59
Партнерский контент