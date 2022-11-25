Хабиб — Махачеву: теперь ответку жди

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавнюю публикацию своего товарища, действующего чемпиона UFC в том же весе Ислама Махачева. Махачев показал, как смахивает пот после напряжённой тренировки. Ранее такое не раз проделывал сам Хабиб.

«Теперь ответку жди. Но не скоро», — написал Хабиб.

Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября 2022 года. 22 октября на турнире в Абу-Даби Ислам победил бразильца Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, и тот согласился.

«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде: