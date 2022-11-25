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«Бивол не может показать ничего нового, а я — могу». Канело — про реванш с россиянином

«Бивол не может показать ничего нового, а я — могу». Канело — про реванш с россиянином
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес рассказал, что хочет, чтобы матч-реванш с российским боксером Дмитрием Биволом состоялся в том же дивизионе, что и их первая встреча, — в полутяжелом весе.

Еще в мае Бивол одержал победу единогласным решением судей в поединке с Канело.

После этого Альварес вернулся к суперсреднему весу, чтобы сохранить свою победу в трилогии с Геннадием Головкиным в сентябре.

Канело хочет провести еще одну защиту титула в мае, прежде чем провести матч-реванш с Дмитрием Биволом в сентябре.

«Тот же вес, вот и все. Конечно, я могу победить. Дело не в вере, а в том, что я знаю, что могу. Это мой приоритет сейчас.

Это то, чем я хочу заниматься, и я знаю, что могу победить. Потому что я знаю, что я могу сделать и что я буду делать. Я не тренировался так, как хотел, из-за моей (травмированной) руки.

Мне не хватило одного или двух раундов, чтобы победить. Я был очень конкурентоспособен. Поскольку у меня не было нормального тренировочного лагеря, я выиграл первые раунды, а потом начал уставать. В конце концов, я уверен, что не выложился на 100%, а он выложился. Бивол больше ничего дать не может, а я могу», — приводит слова Альвареса La Saga, ссылаясь на Izquierdazo.

Совсем недавно мексиканская легенда Хулио Сезар Чавес посоветовал Альваресу избегать матча-реванша с Дмитрием Биволом, потому что он может снова проиграть.

Напомним, Бивол и Канело встречались в мае этого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе. Сауль тогда потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Сауль Альварес показал последствия операции после боя с Геннадием Головкиным:

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