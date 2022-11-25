Менеджер Сехудо: Генри будет драться с Алджамейном Стерлингом, всё готово

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо, рассказал, что титульный бой его подопечного с Алджамейном Стерлингом состоится в следующем году.

«Алджамейн Стерлинг будет драться с Генри Сехудо, всё готово. UFC это подтвердила. Я понимаю, что Генри хочет другого боя, но Стерлинг никогда не терял свой пояс. Он двукратный чемпион, защитил оба титула и ушёл сам. Он ушёл не потому, что проиграл или получил травму, ему просто нужно было время для отдыха.

Это будет непростой поединок, все это понимают. Я не думаю, что Алджамейн будет стесняться соперника, он определённо заставит Генри попотеть», — приводит слова Али Абдель-Азиза BJ Penn.

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Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму.