Бёрнс высказался о шансах Чимаева в бою с Ковингтоном
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс выразил мнение, что шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева может «ждать сюрприз» в бою с американцем Колби Ковингтоном, если он продолжит недооценивать соперника.
«В отличие от многих я думаю, что Ковингтон не самый лучший соперник для Чимаева. Если бой будет пятираундовым, то Колби сообразит, что нужно избежать его нокаутирующей силы в течение первых двух раундов, используя свой больший «бензобак» и отличную борьбу для победы в оставшихся. Но если поединок будет состоять только из трёх раундов, то Чимаев может иметь преимущество», — цитирует Бёрнса sherdog.com.
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