«Я хочу устроить кровавую баню». Адесанья — о реванше с Перейрой

Новозеландский боец, бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, которому в недавнем поединке уступил титул.
«Я заслужил реванш благодаря проделанной работе. Алекс попал сюда только благодаря мне. Я заслужил этот бой, поэтому собираюсь надрать ему задницу. Я в восторге от этой главы, и мне нравится, как развивается эта история. Перейра будет истекать кровью, это станет для него финалом. В этой главе нашего противостояния я хочу устроить кровавую баню», — приводит слова Адесаньи MMAWeekly.com.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде титульного боя на турнире UFC 281 и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
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