Стало известно, где пройдёт бой между Загитовой и Бузовой

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где планируется провести боксёрский поединок между олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании российской фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.
«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Кто может заменить Бузову, если она откажется? Не готов про это рассуждать. Идёт кропотливая работа. Где состоится бой? Мы забронировали на 9 марта арену в Москве Moscow Musical. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать. Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю всё решится», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина сейчас учится на факультете журналистики, работает на телевидении, участвует в ледовых шоу.
Загитова показала, какой у неё цвет волос.
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