«3 моих спарринг-партнёра — одни из лучших в мире». Махачев — о рейтинге бойцов Bellator

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал актуальный рейтинг бойцов Bellator лёгкого дивизиона, отметив успехи своих спарринг-партнёров — Усмана Нурмагомедова, Ислама Мамедова и Гаджи Рабаданова.

«Три моих спарринг-партнёра — одни из лучших в мире. И один ещё бывший спарринг-партнёр», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Усман в своём последнем поединке, который прошёл на турнире Bellator 288, единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. В настоящий момент Нурмагомедов возглавляет рейтинг бойцов этого дивизиона. Мамедов и Рабаданов располагаются на седьмой и 10-й строчке соответственно.

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