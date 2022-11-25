Вэйли Чжан рассказала о боевом навыке Хабиба, который хотела бы перенять
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Чемпионка UFC в женском минимальном весе китаянка Вэйли Чжан поделилась мнением о своём боевом арсенале, рассказав, элементы техники каких бойцов, нынешних и бывших, хотела бы перенять.
«Мой арсенал состоит из разных видов традиционных боевых искусств, но есть что добавить. Я продолжу работать над самыми основами, чтобы улучшить силовую подготовку, мощь и скорость. Техника, которой восхищаюсь больше всего? На самом деле могу сказать много по этому поводу. Например, мне нравится контроль в партере Хабиба Нурмагомедова, грэпплинг Карлы Эспарзы», — приводит слова Чжан China Daily.
Ранее Чжан выразила желание провести поединок с чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
Новость по темеЧжан Вейли высказалась о бое с Валентиной Шевченко
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