3 топ-бойца UFC из США прибыли на полигон спецназа в Чечне по приглашению Кадырова. Фото

Бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо, а также Джастин Гэтжи в настоящий момент находятся в Чечне по приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом у себя в социальных сетях рассказал Карим Зидан.

По словам Карима, трое бойцов прибыли на полигон спецназа в Гудермесе, где упражняются в стрельбе.

Фото: https://twitter.com/ZidanSports

Фото: https://twitter.com/ZidanSports

Фото: https://twitter.com/ZidanSports

Напомним, не так давно в гостях у Кадырова побывал новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев. С собой российский боец привёз чемпионский пояс промоушена, который он завоевал благодаря победе в бою с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Кроме того, Махачев также провёл встречу с чеченскими бойцами местного промоушена Absolute championship akhmat.

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