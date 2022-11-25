3 топ-бойца UFC из США прибыли на полигон спецназа в Чечне по приглашению Кадырова. Фото

Бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо, а также Джастин Гэтжи в настоящий момент находятся в Чечне по приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом у себя в социальных сетях рассказал Карим Зидан.
По словам Карима, трое бойцов прибыли на полигон спецназа в Гудермесе, где упражняются в стрельбе.
Фото: https://twitter.com/ZidanSports
Фото: https://twitter.com/ZidanSports
Фото: https://twitter.com/ZidanSports
Напомним, не так давно в гостях у Кадырова побывал новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев. С собой российский боец привёз чемпионский пояс промоушена, который он завоевал благодаря победе в бою с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Кроме того, Махачев также провёл встречу с чеченскими бойцами местного промоушена Absolute championship akhmat.
Чеченский боец Тамаев: всё будет так, как сказал Кадыров:
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