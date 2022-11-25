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Хасбик встретился с Камару Усманом. Фото

Хасбик встретился с Камару Усманом. Фото
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост в своих соцсетях, показав фото с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе, первым номером рейтинга Камару Усманом.

«Кого-то сегодня поймал», — подписал фото Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова

Ранее сообщалось, что Усман и его соотечественники Генри Сехудо и Джастин Гэтжи прибыли в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.

Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC. 13 октября он подтвердил заключение соглашения с промоушеном.

Огромная очередь фанатов Хасбика за автографами:

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