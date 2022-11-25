Экс-менеджер Хабиба назвал единственного бойца, который может дать бой Махачеву

Али Абдель-Азиз, бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова, ныне работающий с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, высказался о предстоящем бое российского бойца с Алексом Волкановски.
«Я считаю, что UFC совершил ошибку, назначив этот поединок. На мой взгляд, Махачев должен был драться с Бенеилом Дариушем. Это ошибка — назначать бой Волкановски с Махачевым. И Волкановски тоже ошибся, согласившись на этот поединок. Единственный человек сейчас, который может дать бой Исламу — это Бенеил Дариуш», — поделился менеджер своими мыслями в интервью MMA Underground.
Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в Австралии 12 февраля 2023 года в рамках турнира UFC 284.
На счету Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах и 23 победы в них.
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