В WBC поддержали идею боя Усик — Фьюри
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман положительно смотрит на возможность проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году.
«Если у нас получится организовать бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех, включая WBC. Сейчас самое подходящее время для этого поединка», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.
Александр Усик в августе успешно провёл защиту титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, выиграв у Энтони Джошуа раздельным решением судей.
Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира по версии WBC, в декабре проведёт поединок с Дереком Чисорой. В предыдущем бою Фьюри одержал победу над Диллианом Уайтом в апреле этого года.
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