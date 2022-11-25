Соннен: готов ставить на Джона Джонса, даже если он будет драться с Тайсоном Фьюри

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен заявил, что готов поставить на победу Джона Джонса в любом поединке, даже если тот перейдёт в бокс и встретится с Тайсоном Фьюри.
«Я бы ставил на Джонса в любом поединке. Да, могу потерять на этом все свои деньги, но всё равно поставлю на Джона. Это чистая правда, я ни капли не преувеличиваю. Если Джонс отправится в Абу-Даби и сразится с Гордоном Райаном в ADCC, я поставлю на Джона. Если перейдёт в бокс и встретится с Тайсоном Фьюри в тяжёлом весе — то всё равно Джонс», — приводит слова Соннена BJPenn.
Джон Джонс не проводил бои почти три года, после того как в феврале 2020 года выиграл у Доминика Рейеса раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Джонс может вернуться в октагон и провести титульный бой с Фрэнсисом Нганну.
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