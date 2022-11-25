Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор может избежать шестимесячного тестирования USADA

Макгрегор может избежать шестимесячного тестирования USADA
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может избежать шестимесячного периода тестирования USADA и вернуться к боям.

Ранее Макгрегор сообщил, что в феврале сдаст два теста на допинг и в случае отрицательного результата получит бой в UFC. До этого сообщалось, что Конор выпал из пула тестируемых бойцов и в связи с этим должен регулярно сдавать тесты на протяжении шести месяцев.

«Как и ВАДА, UFC вправе делать исключения из правила обязательного шестимесячного пребывания в пуле тестируемых бойцов USADA в исключительных случаях, либо если строгое соблюдение данного пункта является несправедливым отношением к спортсмену.

Тем не менее, в обоих случаях спортсмен должен сдать как минимум два отрицательных теста, прежде чем вернуться к выступлениям», — выпустила заявление USADA.

Новость по теме
Макгрегор: пройду два теста USADA в феврале, и мы назначим бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022