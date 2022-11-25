Макгрегор может избежать шестимесячного тестирования USADA

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может избежать шестимесячного периода тестирования USADA и вернуться к боям.



Ранее Макгрегор сообщил, что в феврале сдаст два теста на допинг и в случае отрицательного результата получит бой в UFC. До этого сообщалось, что Конор выпал из пула тестируемых бойцов и в связи с этим должен регулярно сдавать тесты на протяжении шести месяцев.



«Как и ВАДА, UFC вправе делать исключения из правила обязательного шестимесячного пребывания в пуле тестируемых бойцов USADA в исключительных случаях, либо если строгое соблюдение данного пункта является несправедливым отношением к спортсмену.



Тем не менее, в обоих случаях спортсмен должен сдать как минимум два отрицательных теста, прежде чем вернуться к выступлениям», — выпустила заявление USADA.

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