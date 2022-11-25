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Канело был признан Спортсменом года по версии GQ

Канело был признан Спортсменом года по версии GQ
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Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканский боец Сауль «Канело» Альварес стал победителем в номинации «Спортсмен года» от регионального издания журнала GQ, выпускаемого в Мексике и Латинской Америке.

Как сообщается в самом журнале, Канело получил награду за успешное выступление в трилогии с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным в октябре этого года. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей.

Всего на счету Канело 62 поединка в профессиональной боксёрской карьере. В них Альварес одержал 58 побед, в двух случаях потерпел поражение и ещё дважды сводил поединки к ничьей.

Своё последнее поражение Сауль Альварес потерпел в мае 2022 года, когда уступил российскому боксёру Дмитрию Биволу единогласным решением судей.

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