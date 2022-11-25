Хельвани объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, почему, по его мнению, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не является величайшим бойцом всех времён.
«На мой взгляд, называть Хабиба Нурмагомедова величайшим довольно спорно. Я не лезу в политику, но если вы считаете его величайшим, то просто не в своём уме. У Хабиба всего три защиты титула! Нельзя сравнить его резюме с послужным списком Джона Джонса. Или сравнивать их с Андерсоном Силвой, с Жоржем Сен-Пьером, да даже с Даниэлем Кормье. Нет, его можно включать в число величайших, но называть лучшим во все времена, спорно», — сказал Хельвани в интервью On The Nose.
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. Он провёл 29 поединков в смешанных единоборствах и выиграл все.
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