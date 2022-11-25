Менеджер Махачева: Ислам может стать чемпионом в трёх весовых категориях

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева оценил перспективы своего клиента.



«Я вижу, что он способен стать чемпионом в трёх весовых категориях. Вы хотите сказать, что Ислам Махачев не сможет победить Леона Эдвардса? Не сможет одержать победу над Алексом Перейрой? Нет никаких сомнений, что он может это сделать», — приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.



Свой последний поединок Ислам Махачев провёл в Абу-Даби на UFC 280. Российский боец одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



12 февраля в Австралии, в рамках турнира UFC 284, Ислам Махачев сойдётся с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.

Новость по теме Экс-менеджер Хабиба назвал единственного бойца, который может дать бой Махачеву