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Менеджер Махачева: Ислам может стать чемпионом в трёх весовых категориях

Менеджер Махачева: Ислам может стать чемпионом в трёх весовых категориях
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева оценил перспективы своего клиента.

«Я вижу, что он способен стать чемпионом в трёх весовых категориях. Вы хотите сказать, что Ислам Махачев не сможет победить Леона Эдвардса? Не сможет одержать победу над Алексом Перейрой? Нет никаких сомнений, что он может это сделать», — приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.

Свой последний поединок Ислам Махачев провёл в Абу-Даби на UFC 280. Российский боец одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

12 февраля в Австралии, в рамках турнира UFC 284, Ислам Махачев сойдётся с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.

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