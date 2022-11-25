Экс-чемпион мира Макгиган: Фьюри нужен бой с Усиком, если он хочет стать легендой

Бывший чемпион мира, британский боксёр Барри Макгиган считает, что его соотечественнику Тайсону Фьюри нужен бой с Александром Усиком, чтобы стать легендой мирового бокса.



«Победы Фьюри над Кличко и Уайлдером сделали его великим, но бой с Усиком может привести Тайсона к статусу легенды. Если Фьюри хочет, чтобы его сравнивали с другими легендами, нужны большие бои. Мохамед Али в своё время бился с Флойдом Патерсоном, Эрни Терреллом, Джо Фрейзером и другими легендами.



У Фьюри было лишь два действительно значимых соперника — Кличко и Уайлдер. Этого недостаточно для такого же наследия, как, например, у Леннокса Льюиса. Уберите Уайлдера и увидите, что послужной список Фьюри за последние семь лет после победы над Кличко не выдерживает никакой критики», — цитирует спортсмена Mirror.



Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведёт с Дереком Чисорой в декабре этого года.