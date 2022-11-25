Экс-чемпион мира Макгиган: Фьюри нужен бой с Усиком, если он хочет стать легендой

Бывший чемпион мира, британский боксёр Барри Макгиган считает, что его соотечественнику Тайсону Фьюри нужен бой с Александром Усиком, чтобы стать легендой мирового бокса.
«Победы Фьюри над Кличко и Уайлдером сделали его великим, но бой с Усиком может привести Тайсона к статусу легенды. Если Фьюри хочет, чтобы его сравнивали с другими легендами, нужны большие бои. Мохамед Али в своё время бился с Флойдом Патерсоном, Эрни Терреллом, Джо Фрейзером и другими легендами.
У Фьюри было лишь два действительно значимых соперника — Кличко и Уайлдер. Этого недостаточно для такого же наследия, как, например, у Леннокса Льюиса. Уберите Уайлдера и увидите, что послужной список Фьюри за последние семь лет после победы над Кличко не выдерживает никакой критики», — цитирует спортсмена Mirror.
Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведёт с Дереком Чисорой в декабре этого года.
- 26 ноября 2022
-
00:29
- 25 ноября 2022
-
23:38
-
23:23
-
23:07
-
22:45
-
21:57
-
21:45
-
20:47
-
20:35
-
19:52
-
19:32
-
18:31
-
17:58
-
17:39
-
16:30
-
14:58
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
12:39
-
12:09
-
11:44
-
11:27
-
10:43
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:48
-
09:34
-
09:23
-
08:48
-
00:50
-
00:34
-
00:17
- 24 ноября 2022
-
23:48