«Они текилой накачались?» Менеджер Усмана — о четвёртом месте Камару в рейтинге P4P

Менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Али Абдель-Азиз раскритиковал рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.



На данный момент рейтинг возглавляет Алекс Волкановски, чемпион в полулёгком весе, а Камару Усман после поражения нокаутом в августе от Леона Эдвардса откатился на четвёртое место.



«Каким образом Камару упал на четвёртое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий? Это ведь безумие. На мой взгляд, Усман должен быть номером два. Он должен опережать Ислама Махачева, если быть честным. Он проиграл всего секунду, но доминировал весь бой. Они там накачались текилой или ещё чем-то? Камару Усман — величайший боец UFC в данный момент, у него куча защит, столько отличных боёв», — сказал менеджер в интервью MMA Underground.

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