Диллиан Уайт: если нокаутирую Франклина за два раунда, Джошуа может отказаться от боя
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Британский боксёр в супертяжелом весе Диллиан Уайт считает, что его возможная победа над Джермейном Франклином может отпугнуть Энтони Джошуа.
«Это ведь супертяжёлый вес. Если я побью Франклина, то бой с Джошуа будет отложен ещё на полгода. Я не хочу столько ждать. Вероятно, Эй Джей захочет более простого соперника, чтобы вернуться. Я могу нокаутировать Франклина за два раунда, и тогда Джошуа может отказаться от боя со мной. Он подумает, что ему нужен разминочный бой.
Настрой не у всех одинаковый. Это я могу подраться с любым и каждый раз рискую. Готов на любого соперника из топ-10, потому что хочу драться с лучшими. Фьюри, Джошуа, Уайлдер, Усик — мне это не важно», — приводит слова Уайта Boxingnews24.
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