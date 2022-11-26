«Я удосрочу его». Ортис хочет получить реванш с Ломаченко

Американский боксёр Джэмейн Ортис заявил, что хочет бой-реванш с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.



«Члены команды Ломаченко будут продолжать говорить своё, мы настаиваем на своём. В окружении Ломаченко считают, что он выиграл 8-4, моя команда считает, что с таким же счётом выиграл я.



Я бы с удовольствием провёл реванш. Если Ломаченко согласится, то фанатам, мне кажется, будет интересно. Если команда Ломаченко верит в то, что они действительно выиграли, то давайте проведём реванш и посмотрим, сможет ли он выиграть в доминирующей манере. Я знаю, что если встречусь, то удосрочу его и не позволю дойти бою до судейского решения», — сказал Ортис в интервью YouTube-каналу Themistode.



29 октября Василий Ломаченко одержал победу над Ортисом единогласным решением судей.