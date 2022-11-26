Кайла Харрисон потерпела первое поражение в карьере, уступив в финале PFL
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Боец PFL Кайла Харрисон потерпела первое поражение в карьере, уступив в финале лиги бразильянке Лариссе Пачеко единогласным решением судей (47-48, 47-48, 47-48).
К этому поединку американка подходила с рекордом 15-0, а её соперница шла на серии из из пяти побед нокаутами. Главный бой вечера в рамках финального годового турнира PFL прошёл в ночь на 26 ноября в Нью-Йорке (США), по итогам пяти раундов сильнее оказалась Ларисса Пачеко.
В предыдущем поединке, который состоялся на турнире PFL 9, Кайла Харрисон сабмишеном победила Мартину Джиндрову. До этого американка одержала победу над Кейтлин Янг техническим нокаутом в первом раунде, а ещё ранее — решением судей победила Марину Мохнаткину.
PFL 10. Кайла Харрисон vs Ларисса Пачеко.
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