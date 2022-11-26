«Такого пояса в Дагестане нет». Брат Исмаилова — про бой Магомеда со Шлеменко
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Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова поделился ожиданиями от поединка своего брата с Александром Шлеменко.
«Это прекрасная возможность забрать пояс в Дагестан. Впервые в истории. Такого пояса нет в Дагестане», — сказал Исмаилов в видео для RCC: MMA & Boxing.
Напомним, бой Исмаилова (17-3) и Шлеменко (61-4) состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и будет главным противостоянием вечера. В со-главном поединке сойдутся Иван Штырков (21-2) и Асылжан Бахытжанулы (13-3-1). Полный кард можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале UDAR, а со-главный и главный бои покажут также на телеканале РЕН ТВ.
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