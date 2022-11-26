«Такого пояса в Дагестане нет». Брат Исмаилова — про бой Магомеда со Шлеменко

Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова поделился ожиданиями от поединка своего брата с Александром Шлеменко.

«Это прекрасная возможность забрать пояс в Дагестан. Впервые в истории. Такого пояса нет в Дагестане», — сказал Исмаилов в видео для RCC: MMA & Boxing.

Напомним, бой Исмаилова (17-3) и Шлеменко (61-4) состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и будет главным противостоянием вечера. В со-главном поединке сойдутся Иван Штырков (21-2) и Асылжан Бахытжанулы (13-3-1). Полный кард можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале UDAR, а со-главный и главный бои покажут также на телеканале РЕН ТВ.

Новость по теме Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Шлеменко

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.