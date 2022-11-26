Магомед Исмаилов: я номер один в российских ММА, это круче, чем быть одним из бойцов UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов объяснил, почему не жалеет о том, что остался в России и не отправился выступать в один из зарубежных промоушенов.
«Я звезда российских ММА, боец номер один, а это круче, чем быть одним из бойцов UFC. Там для меня новая площадка, а тут я уже пожинаю плоды. Было время, когда можно было туда поехать и что-то делать. Но я не поехал, всё, что у меня есть — находится в России. Нет смысла ехать, у меня всё хорошо, не о чем сожалеть. Я сижу здесь, даю интервью, впереди планируется участие в одном из самых больших событий в российских ММА. Жалеть не о чем, это заграничные промоушены пусть жалеют, что я не приехал», — сказал Исмаилов YouTube-каналу Олега Барышева.
3 декабря Магомед Исмаилов проведёт бой с Александром Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.
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