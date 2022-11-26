«Меня от тебя тошнит». Диллиан Уайт высказался о Деонтее Уайлдере
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Британский боксёр в супертяжёлом весе Диллиан Уайт раскритиковал экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который избегал боя с ним.
«Уайлдер — актёр, он постоянно играет. Даже эти его слёзы на пресс-конференции. Очень хотелось сказать, что меня от него тошнит. Я слышал, что Деонтей избегает боя со мной. Это ведь главный обманщик в мировом спорте, и я молчу о боксе. Кто не дерётся несколько лет с обязательным претендентом, а потом всем рассказывает, что он лучший в истории. Но он до сих пор не победил ни одного заметного бойца», — приводит слова Уайта Daily Mail.
Деонтей Уайлдер в своём последнем поединке отправил в нокаут финского боксёра Роберта Хелениуса. Сообщалось также о возможном поединке Уайлдера с Энтони Джошуа или Александром Усиком.
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