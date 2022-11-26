Промоутер Хирн объяснил, когда и почему нужно организовать бой Джошуа — Уайлдер

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном бое британца с Деонтеем Уайлдером.
«Я знаю, что Уайлдер должен подраться с Энди Руисом, Эй Джей тоже присматривается к следующему сопернику. Но мы будем продолжать диалог. Честно говоря, не вижу варианта устроить бой в марте, но летом и вообще в следующем году — да. Это масштабный бой. Уайлдер — очевидный соперник. От его боя с Энди Руисом зависит и то, что будет с Джошуа. Если всё сорвётся, есть Диллиан.
На мой взгляд, Джошуа — Уайлдер — это выдающийся бой. Я хочу их встречи в 2023 году и они хотят», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Уайлдер в следующем бою должен сразиться с Энди Руисом, победитель станет претендентом на титул чемпиона по версии WBC, которым обладает Тайсон Фьюри.
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