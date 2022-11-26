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Марвин Веттори бросил вызов Хамзату Чимаеву

Марвин Веттори бросил вызов Хамзату Чимаеву
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Итальянский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Марвин Веттори хочет подраться с непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

Ранее Чимаев обратился в социальных сетях к действующему чемпиону в среднем весе Алексу Перейре и предложил ему провести бой 10 декабря, отметив, что сам уже подписал контракт.

«Сначала ты должен подраться со мной», — отреагировал Веттори на пост Чимаева свой записью.

На счету Веттори 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых итальянец одержал 17 побед.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев проведёт в марте 2023 года поединок с Колби Ковингтоном. На счету чеченца 12 поединков и он одержал в них 12 побед.

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