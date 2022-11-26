Эдди Хирн назвал боксёров, с которыми хочет подраться Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, назвал желаемых соперников для своего подопечного, с которыми было бы интересно провести бой в следующем году.
«Энтони хочет драться с Диллианом Уайтом. Я также сказал Джермейну Франклину: если ты выиграешь этот бой, то затем будешь драться по сути с Эй Джеем. В принципе, у него есть необходимая мотивация. В то же время у Джошуа новая команда, и возникает вопрос, хотят ли они ещё одного боя до поединка с Диллианом Уайтом летом?
Было бы супер получить в 2023 году Диллиана Уайта, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Провести бой со всеми тремя было бы фантастикой, но мы пока не будем увлекаться. Ясно одно — Энтони хочет драться как можно больше», — цитирует Хирна BoxingScene.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду.
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