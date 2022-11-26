Крис Сайборг отреагировала на первое поражение в карьере Кайлы Харрисон
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Бразильский боец смешанных единоборств Крис Сайборг, выступающая в Bellator, отреагировала на первое поражение в карьере американки Кайлы Харрисон.
«Сегодня Кайла станет лишь сильнее. Оставаясь непобеждённой все эти 14 лет, я поняла, что иногда тебе необходимо проиграть, чтобы стать лучшей версией себя. Кайла вернётся и покажет прогресс после этого опыта. Поздравляю Лариссу Пачеко. Ты настоящая чемпионка мира», — написала Сайборг в своих социальных сетях.
Напомним, в финальном турнире PFL Харрисон уступила бразильянке Лариссе Пачеко единогласным решением судей (47-48, 47-48, 47-48). К этому поединку Кайла подходила с рекордом 15-0, а её соперница шла на серии из пяти побед нокаутами.
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