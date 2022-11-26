Чемпион WBC Джермалл Чарло сказал, когда проведёт следующий бой

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг), американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в конце зимы.

«Я скоро вернусь. Это случится в феврале. Может быть, в январе… Нет, это будет февраль. Мне нужен кто-то, кто научил бы меня вести социальные сети. Это причина, почему у меня не было соперника. Но в феврале я вернусь», – сказал боец в социальных сетях.

Джермаллу Чарло 32 года. В своём последнем бою в июле 2021 года он перебоксировал мексиканского нокаутёра Хуана Монтиеля, в четвёртый раз защитив чемпионский титул. Американец также является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), за время выступления в котором он провёл четыре титульных поединка.