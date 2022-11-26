Жалгас Жумагулов изменил решение об уходе из UFC
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Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Жалгас Жумагулов сообщил, что изменил решение об уходе из смешанных единоборств.
Напомним, Жумагулов объявил о завершении карьеры после своего последнего поединка с американцем Чарльзом Джонсоном, в котором он уступил раздельным решением судей. Поражение стало для 34-летнего казахстанца пятым в последних шести боях.
«Друзья, всем спасибо, что всегда поддерживаете. Благодарю вас. Карьеру в UFC не заканчиваю, есть небольшие травмы и ушибы. Подлечусь и буду драться дальше», – сказал боец.
Жумагулов дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2020 года и за время выступлений одержал одну победу.
Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры бойца
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