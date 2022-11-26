Промоутер Джошуа назвал поединок, превосходящий по масштабу бой Усика и Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, считает, что его потенциальный бой с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером имел бы больший спрос у боксёрской общественности, чем поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.
«Поединок Энтони Джошуа и Уайлдера находится на другом уровне по сравнению с боем Усика и Фьюри. На другом уровне. Это огромный поединок», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Напомним, в своём последнем бою в августе Джошуа проиграл Александру Усику раздельным судейским решением. Уайлдер в октябре вернулся на ринг после досрочного поражения от Фьюри, нокаутировав в стартовом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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