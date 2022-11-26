Ян Блахович пересказал победителя боя Уиттакер – Коста

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о претендентском поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) между австралийцем Робертом Уиттакером и бразильцем Пауло Костой, который, как ожидается, состоится на турнире UFC 284 в феврале.
«На кого бы я поставил? Роберт Уиттакер… У него больший арсенал, чем у Пауло Косты. Коста – жёсткий боец, очень сильный, но у Роберта Уиттакера достаточно инструментов для победы над ним», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Напомним, турнир UFC 284 в Перте (Австралия) возглавит чемпионский поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
- 27 ноября 2022
-
00:21
- 26 ноября 2022
-
23:57
-
23:02
-
22:44
-
22:10
-
21:50
-
21:33
-
20:56
-
20:04
-
19:53
-
18:25
-
18:12
-
17:57
-
17:45
-
17:24
-
16:51
-
16:35
-
16:27
-
14:46
-
14:39
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:56
-
10:47
-
10:12
-
10:12
-
09:49
-
09:37
-
09:17
-
06:43
-
05:40
-
04:28
-
00:58
-
00:29