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Ян Блахович пересказал победителя боя Уиттакер – Коста

Ян Блахович пересказал победителя боя Уиттакер – Коста
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о претендентском поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) между австралийцем Робертом Уиттакером и бразильцем Пауло Костой, который, как ожидается, состоится на турнире UFC 284 в феврале.

«На кого бы я поставил? Роберт Уиттакер… У него больший арсенал, чем у Пауло Косты. Коста – жёсткий боец, очень сильный, но у Роберта Уиттакера достаточно инструментов для победы над ним», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Напомним, турнир UFC 284 в Перте (Австралия) возглавит чемпионский поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:

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