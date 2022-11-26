Джо Роган назвал проблему, с которой может столкнуться Махачев в бою с Волкановски

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.
«Встречался ли Ислам с кем-то, кто двигается так же быстро, как Волкановски? А что, если у Волкановски получится ловить его? Если он несколько раз поймает его на удар, то получится ли у него избежать перевода в партер? В данном случае напротив Махачева окажется действительно быстрый парень. Вероятно, он никогда не встречался с кем-то настолько быстрым», – сказал Роган в рамках своего подкаста.
Ранее в интервью экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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