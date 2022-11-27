Конор Макгрегор оскорбил Артёма Лобова после его иска в суд

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил бывшего приятеля, российско-ирландского бойца смешанных единоборств Артёма Лобова после его иска в суд.
Конор опубликовал в социальных сетях голосовое сообщение, в котором несколько раз назвал Артёма «крысой».
Лобов считает, что именно он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve., пользующейся огромным успехом у звезды смешанных единоборств. В прошлом году Макгрегор продал бренд виски за $ 600 млн. Лобов требует проценты с этой продажи, поэтому подал на Макгрегора в суд.
Отметим, Конор Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.
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