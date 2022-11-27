Эдди Хирн: любой человек будет идиотом, если скажет, что Франклина «ограбили»

Известный промоутер Эдди Хирн высказался об итогах поединка между экс-претендентом на чемпионский титул в супертяжёлом весе британцем Диллианом Уайтом и непобеждённым американцем Джермейном Франклином.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Уайта по очкам. Двое судей отдали преимущество британцу (116-112, 116-112). Третий судья зафиксировал ничейный исход (115-115). Однако после поединка Франклин публично раскритиковал решение судей, назвав свой проигрыш «ограблением».
«Это вовсе не ограбление. Был очень близкий бой. Я считаю, что счёт 115-113 в пользу Уайта. В принципе, можно допустить и ничью. Могу ли я увидеть победу Франклина с этим же счётом? Вряд ли, но исключать нельзя… Однако любой, кто скажет, что это ограбление, будет идиотом», — цитирует Хирна инсайдер Майкл Бенсон в своих соцсетях.
Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.
- 27 ноября 2022
-
14:54
-
14:36
-
12:11
-
11:46
-
11:36
-
10:14
-
09:33
-
00:59
-
00:45
-
00:21
- 26 ноября 2022
-
23:57
-
23:02
-
22:44
-
22:10
-
21:50
-
21:33
-
20:56
-
20:04
-
19:53
-
18:25
-
18:12
-
17:57
-
17:45
-
17:24
-
16:51
-
16:35
-
16:27
-
14:46
-
14:39
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:56
-
10:47
-
10:12