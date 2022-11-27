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Эдди Хирн: любой человек будет идиотом, если скажет, что Франклина «ограбили»

Эдди Хирн: любой человек будет идиотом, если скажет, что Франклина «ограбили»
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Известный промоутер Эдди Хирн высказался об итогах поединка между экс-претендентом на чемпионский титул в супертяжёлом весе британцем Диллианом Уайтом и непобеждённым американцем Джермейном Франклином.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Уайта по очкам. Двое судей отдали преимущество британцу (116-112, 116-112). Третий судья зафиксировал ничейный исход (115-115). Однако после поединка Франклин публично раскритиковал решение судей, назвав свой проигрыш «ограблением».

«Это вовсе не ограбление. Был очень близкий бой. Я считаю, что счёт 115-113 в пользу Уайта. В принципе, можно допустить и ничью. Могу ли я увидеть победу Франклина с этим же счётом? Вряд ли, но исключать нельзя… Однако любой, кто скажет, что это ограбление, будет идиотом», — цитирует Хирна инсайдер Майкл Бенсон в своих соцсетях.

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Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.

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