Поветкин: Исмаилов не сможет сбить Шлеменко с настроя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко полон решимости одержать победу в поединке с Магомедом Исмаиловым.
«Я Александра хорошо знаю, Исмаилова не знаю, ничего не могу про него сказать. Саша классный и опытный боец. Думаю, бой получится интересным. Александр никогда не сломается. Он всегда настроен на победу. Всякое может быть в боях, так что, я думаю, настрой у него не собьёшь по-любому. Саша хороший ударник, это человек, который никогда не сдаётся и всегда настроен на победу», — цитирует Поветкина «Известия».
Напомним, бой Магомеда Исмаилова (17-3) и Александра Шлеменко (61-4) состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и будет главным противостоянием вечера.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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