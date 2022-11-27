Перейра: на месте Адесаньи я бы не торопился, но если он хочет снова подраться, то ладно

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра высказался по поводу возможного боя-реванша с Исраэлем Адесаньей.

«Мне без разницы, кто будет моим следующим соперником: Адесанья или кто-то другой. На его месте я бы не торопился, но если он хочет снова подраться, то без проблем. Он имеет полное право на реванш, ведь он был чемпионом и он провёл пять успешных защит титула.

Наш бой был хорош. Ему удалось потрясти меня в одном моменте, поэтому он считает, что сможет меня победить. Но меня это не волнует. Я подерусь с ним снова – никаких проблем. В случае выбора между Адесаньей и каким-нибудь другим соперником я выберу Адесанью. Если он действительно этого хочет, я с ним встречусь», – приводит слова Перейры MMA News.