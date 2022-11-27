Дмитрий Бивол оценил шансы Ярда в бою с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке обладателя титулов WBC, IBF и WBO соотечественника Артура Бетербиева (18-0, 18 KO) и британца Энтони Ярда (23-2, 22 KO), который состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).

«Я поставлю на Бетербиева. Как закончится бой? Я не знаю. Может, и нокаутом, а может, и нет… Но Ярд не будет простым соперником. Он молод», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере. Свой первый титул россиянин завоевал в ноябре 2017 года, нокаутировав в бою за вакантный титул IBF немца Энрико Кёллинга в 12-м раунде.

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