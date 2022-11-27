Магомед Курбанов выступит 11 декабря, соперник — боец с 31 нокаутом при 31 победе

Рейтинговый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (23-0, 13 KO) выступит 11 декабря в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC.
Соперником 27-летнего Курбанова станет венесуэлец Йохан Гонсалес (31-1, 31 KO), занимающий третью строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бойцу 31 год. Большинство своих поединков он провёл на родине и часть – в Панаме.
Курбанов в своём последнем бою в июле перебоксировал бывшего чемпиона мира бразильца Патрика Тейшейру, победив единогласным судейским решением по итогам десяти раундов (97-92, 99-90, 98-91).
Ранее австралийский боец дивизиона Тим Цзю сообщил, что хочет пригласить своего последнего соперника для подготовки к бою с американцем Джермеллом Чарло.
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