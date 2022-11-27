О’Мэлли объяснил, почему считает себя непобеждённым, несмотря на поражение в UFC

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли объяснил, почему считает себя непобеждённым, несмотря на досрочное поражение эквадорцу Марлону Вере на турнире UFC 252 в августе 2020 года.

Напомним, переломным моментом стал удар по ноге от Веры, после которого у О’Мэлли возникли проблемы с равновесием. Поединок завершился техническим нокаутом после атаки эквадорца в партере.

«Он нанёс удар, и я «слетел»… Его большой палец буквально нажал на кнопку, на малоберцовый нерв… Я рванулся вперёд, но когда опёрся на ногу, то её там просто не было. Он оказался в позиции сверху и забил меня локтями. Это поражение в рекорд. Но я не проиграл ему, поэтому его навыки лучше. Я так не считаю», – сказал О’Мэлли на подкасте Джо Рогана.

Новость по теме Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли заслужил подраться за титул UFC

Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли: