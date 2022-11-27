«Он не смотрел на меня так». Перейра рассказал, почему испугался Стрикленда перед боем

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра поделился воспоминаниями о поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся на турнире UFC 276 в июле. Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
«Мне было страшно, но, когда я услышал, что он заговорил, мне стало легче. Он хороший и опытный боец, но он говорил вещи, не имевшие никакого смысла. В течение нескольких месяцев перед боем я испытывал страх, но он оставался под контролем. Но я скажу, когда я действительно испугался.
У меня не было проблем с тем, что он говорил до взвешивания. Но когда он вышел в клетку и посмотрел на меня… Он не смотрел на меня так раньше. Вот тогда мне стало страшно», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу Só Papos MMA.
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